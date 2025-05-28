Deniz Yücel'den Erdoğan’a zehir zemberek sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

"ERDOĞAN'I KORKU SALMIŞ"

Yücel şunları yazdı:

“Erdoğan kendi oturduğu koltukların hakkını ne kadar verdiğine bakmadan, Türkiye'nin birinci partisinin lideri Sn. Özgür Özel'e makam, mevki, devlet adamlığı dersi vermeye kalkmış...

Kendisi Sayıştay'da konuşma yaptığı sırada, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in açıkladığı, Sayıştay raporlarına giren yolsuzluklar canını sıkmış anlaşılan...

Ahtapotun kollarında yer alan AKP'lilerin ve yandaşlarının ortaya çıkmasına bozulmuş...

Hele de bunları, Avrupalı liderlerin de görüyor olması Erdoğan'ı bir hayli öfkelendirmiş.

Bizim Erdoğan'a tavsiyemiz şudur: CHP'ye siyasi istikamet çizmeyi bıraksın kendi partisine baksın.

Önce halktan kopan partisinin yüzde 20'lere gerileyen oyunu masaya yatırsın, sonra da her türlü kirli oyuna, engellemelere ve saldırılara rağmen örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle topluma umut olan, heyecan ve güç veren CHP'nin yükselişini ele alsın.

CHP'ye ve CHP'lilere hakaretler etmeyi bırakıp meydanlardan yükselen sesleri dinlesin...

Seçim yaklaştıkça Erdoğan'ı bir korku almış belli. Ama yapacak bi şey yok, yalanla talanla gidilen yolun sonu belli...

Biz hep beraber hedefe yürüyoruz..

Hak, hukuk, adalet diyoruz. Bunu Türkiye'de de söylüyoruz, dünyaya da aktarıyoruz...

Biz ülke genelinde yaşanan hukuksuzlukları, yargı eliyle muhalefeti ve siyaseti dizayn etme çabanızı ve demokratik bir yarıştan kaçışınızı anlatıyoruz, sizin gibi yurtdışından onaylı yargı operasyonları yapmıyoruz.”