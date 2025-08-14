Deniz Zeyrek, 'Aydınlı Efe’nin topuğunu kıran ismi açıkladı! Meğer AKP’ye geçme nedeni… Duyanlar inanamadı…

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek bugünkü köşe yazısında “Topuklu Efe” adıyla bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesine nedenin 'iktidarın yargı sopaso' olduğunu belirtirken, kritik Erkan Karaarslan isimli birinin bir takım iddialarına ise dikkat çekti. Zeyrek, “bütün Aydın, Çerçioğlu’nun, eşinin ve bazı bürokratlarının soruşturma nedeniyle çok tedirgin olduğunu ve somut bir gelişme yaşanmasın diye AK Parti’ye geçtiğini, geçmekle de kalmayıp CHP’li başkanları, meclis üyeleyerini AK Parti’ye geçmeye teşvik ettiğini konuşuyor” dedi.

“TOPUKLU EFE” AKP’YE GEÇİYOR

Türkiye siyasetine damga vuran istifa haberi Aydın’dan gelmişti. “Topuklu Efe” adıyla nam salan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceği konuşuluyor. Bugünkü AKP’nin kuruluş yıl dönümünde Özlem Çerçioğlu’na Erdoğan, rozetini takacak.

TOPUĞUNU KİM KIRDI?

Çerçioğlu’nun bir anda CHP’den istifa edip, AKP’ye geçmesi ise tartışıldı. Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, bugünkü ‘Aydınlı Efe’nin topuğunu kim kırdı?’ başlıklı yazısında isim verdi. İstifanın parti içi çekişmeler olmadığının altını çizen Zeyrek, “asıl neden iktidarın İBB’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yaptığı operasyonun bir benzerini kendisine yapma ihtimaliymiş” dedi.

KİLİT İSİM ERKAN KARAARSLAN

Erkan Karaarslan ismine dikkat çeken Zeyrek, şunları dile getirdi:

“Erkan Karaarslan isimli biri Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Çerçioğlu’yla ilgili birtakım iddialar ortaya atmıştı ve o iddialar üzerinden bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma üzerine açılan davanın duruşması da adli yıl açılışından sonra görülecekti.

ZEYREK: İKTİDARIN YARGI SOPASI

Bu yazıyı Aydın’da yazıyorum ve bütün Aydın, Çerçioğlu’nun, eşinin ve bazı bürokratlarının soruşturma nedeniyle çok tedirgin olduğunu ve somut bir gelişme yaşanmasın diye AK Parti’ye geçtiğini, geçmekle de kalmayıp CHP’li başkanları, meclis üyeleyerini AK Parti’ye geçmeye teşvik ettiğini konuşuyor. Bu yönlendirmeyle ilgili WhatsApp mesajları havada uçuşuyor.

Bana “Topuklu efenin topuğunu kim kırdı” diye sorarsanız yanıtım “İktidarın yargı sopası” derim”