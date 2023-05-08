Deniz Zeyrek: Bir kamu bankasının genel müdür 1 milyon 200 bin maaş alıyor. Yok artık demeyin

TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 43,68 olduğu Türkiye’de bir kamu bankası genel müdürünün aldığı maaş dudak uçuklattı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bir kamu bankasının aylık maaşının son zamla birlikte 1 milyon 200 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Deniz Zeyrek: Bir kamu bankasının genel müdür 1 milyon 200 bin maaş alıyor. Yok artık demeyin

İktidara yakın isimlere yüksek krediler verilen kamu bankalarından birinin genel müdürünün aldığı maaş dudak uçuklattı. Bir kamu bankası genel müdürünün maaşının 1 milyon 200 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bir kamu bankasının genel müdürünün aylık maaşının 1 milyon 200 bin lira olduğunu söyledi. Zeyrek, son zam öncesi söz konusu müdürün maaşının 850 bin lira olduğunu belirtti. Zeyrek aynı bankada çalışan genel müdür yardımcılarının maaşının ise 55 bin lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz Zeyrek’in Sözcü TV’deki sözlerini programın sunucusu Ebru Baki şaşkınlıkla karşıladı. Baki, söz konusu maaşın ortalama bir ev fiyatı olduğunu vurguladı.

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