Deniz Zeyrek, Erdoğan’ın en büyük turpunu açıkladı!

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafınca İmamoğlu ve beraberindeki pek çok isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İBB’ye yapılan operasyon bununla sınırlı kalmadı, dalgalar halinde devam etti. Son yapılan operasyonlar ile Antalya, Adana ve Adıyaman Büyükşehir belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, Erdoğan’ın en büyük turpunu köşesinde duyurdu. Zeyrek, “iktidarın hedefi CHP’yi bitirmek, sonsuz iktidar yolunu açmaktır” ifadelerini kullandı.

ZEYREK'TEN YAYMAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, iktidarın muhalefeti hedef haline getirmesine ilişkin bugünkü köşe yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zeyrek, AKP Genel Başkanı Hüseyin Yayman’ın altı oklu paylaşımında “CHP demek yolsuzluk demek!” sözlerine “Yayman’ın paylaşımına çok sinirlendim. Dedeme küfretmiş gibi algıladım” cevabını verdi.

"İKTİDARIN HEDEFİ CHP’Yİ BİTİRMEK, SONSUZ İKTİDAR YOLUNU AÇMAKTIR"

Erdoğan’ın CHP üzerindeki ‘büyük turp’ çıkışı ise gündemden düşmüyor. Zeyrek, köşesinde iktidarın büyük turpunu şu şekilde açıkladı:

“İktidar, şunu fark etmiş: Türkiye’de muhalefetin merkezi CHP’dir ve CHP zayıflarsa muhalefet de zayıflar. CHP biterse muhalefet de biter. Muhalefet zayıfladığında ya da bittiğinde ise kendilerine sonsuz iktidar yolu açılır. Ez cümle, iktidarın hedefi CHP’yi bitirmek, sonsuz iktidar yolunu açmaktır. CHP’nin artık bunu bilerek hareket etmesi ve stratejik akılla ilerlemesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi”