Deniz Zeyrek Sinan Oğan'ın aldığı araba ve arsaları canlı yayında açıkladı

Gazeteci Deniz Zeyrek, SZC TV’de katıldığı ‘Para Politika’ canlı yayınında Türkiye İttifakı Partisi lideri Sinan Oğan hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Zeyrek sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hedef alan Oğan’a çarpıcı bir yanıt verdi.

Oğan’ın “İlkokul seviyesinde anlaşılacak şekilde tane tane anlattığım bu konuyu anlayamayan, anlamlandıramayan veya anladığı halde çarpıtmaya çalışan ne kadar gazeteci, yorumcu, spiker, sosyal medya fenomeni, profesör var ise 2.09 saniyesini ayırıp şu videoyu izlesinler” sözleriyle yaptığı sosyal medya paylaşımına yanıt verme gereği duymadığını belirten Zeyrek, “Durum ortada kardeşim. Herkes kimin ne olduğunu biliyor” dedi.

"ALACAĞINIZI ALDINIZ"

Oğan’ın kendisini hedef alarak tweet attığını ifade eden Zeyrek ,”İlkokul seviyesinde anlattığını ve benim anlamadığımı söylemiş. Ya kardeşim herkes sizi anladı. Kim inanır. Seçimden önce gittiniz dikildiniz Saray’da. Alacağınızı aldınız, o galaksinin pahalı arabalarından, Gölbaşı’nda 8 dönüm tarlalardan. Sonrada sosyal medyada gazetecileri trollere linç ettirmek için bir iki tane tweet atıyorsunuz” diye konuştu.

"HERKES KİMİN NE MAL OLDUĞUNU BİLİYOR

Oğan’a “Böyle olmuyor, millet sizi görüyor” diyerek seslenen Zeyrek, “Nasıl muhalefet rolü yaptığınızda vatandaş dedi ya “Niye gidip yamandınız o zaman” diye. Önce o soruya bir cevap verin, ondan sonra bir gazeteciyi ilkokul seviyelerinde bir cümleyi anlamamakla suçlayın. Bu ülkede herkes kimin ne mal olduğunu biliyor. Herkes karar veriyor zaten sizin çaba göstermenize gerek yok. Attığınız tweeti de o nedenle kaale alıp cevap vermedim” ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN NE DEDİ?

2023 yılı Mayıs ayında yapılan seçimlerde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan ancak ikinci tur seçimlerinde “Cehennemin kapılarını kapatacağız” diyerek rakip olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Oğan dün X hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Zeyrek başta olmak üzere birçok gazeteciyi hedef alarak şu ifadeleri kullandı: “İlkokul seviyesinde anlaşılacak şekilde tane tane anlattığım bu konuyu anlayamayan, anlamlandıramayan veya anladığı halde çarpıtmaya çalışan ne kadar gazeteci, yorumcu, spiker, sosyal medya fenomeni, profesör var ise 2.09 saniyesini ayırıp şu videoyu izlesinler. Eğer burada basit bir şekilde Sn. Özgür Özel’e “Türkiye İttifakı” ismini kullanmayın, bu ifade bize aittir; şimdiye kadar kullandınız artık yeter biz buna artık müsade etmeyeceğiz. Amiyane değimle “mekanın (isim hakkının) sahibi geri geldi” diyoruz. Norm Ender’in şarkı sözüyle ironi yapıyoruz. Buradan bunu anlamayıp hala “mabadından” senaryo üretmeye devam eden varsa, ne diyeyim senaryo üretmeye devam etsinler…”