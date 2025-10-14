Gazeteci Deniz Zeyrek, Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ni kapatarak AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaların AKP çevresinde bilinçli olarak yayıldığını öne sürdü. Zeyrek, Babacan’ın bu söylentilere karşı net bir tavır sergilememesinin kamuoyunda şüphe uyandırdığını belirtti. Ayrıca Babacan’ın iktidarın icraatlarını eleştirmek yerine muhalefeti hedef almasının da bu geçiş ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Aynı senaryonun Ahmet Davutoğlu için de geçerli olabileceğini söyleyen Zeyrek, “Olursa şaşırmam” dedi.

MİLLİYETÇİ CEPHEDE YENİ İTTİFAK ARAYIŞI

Zeyrek, Zafer Partisi ile İYİ Parti arasında olumlu mesajlar verildiğini ve bu iki partinin Anahtar Partisi ile birlikte milliyetçi bir cephe oluşturabileceğini dile getirdi. İYİ Parti’den kopan ve daha önce bir araya gelen ekiplerin yeniden birleşebileceğini belirten Zeyrek, Meral Akşener’siz bir İYİ Parti’nin milliyetçi muhalefeti toparlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Deniz Zeyrek şöyle konuştu:

Ali Babacan'ın partiyi kapatıp AK Parti'ye geçmesi gibi bir dedikodu konuşuluyor. Bununla ilgili olarak şöyle bir yorum yapabilirim. Birincisi AK Parti'nin gönlünden böyle bir şey geçiyor. O nedenle AK Parti cenahında bu dedikodu köpürtülüyor. İkincisi Ali Babacan’da bu dedikoduya karşı net bir tavır ortaya koymadığı için insanların kafasında şüphe uyandırıyor. Böyle bir niyeti olduğu, böyle bir amacı olduğu yönünde şüphe uyandırıyor. Zaten iktidarın icraatleri dururken muhalefeti eleştirmeye başlaması da bunun göstergelerinden biri. Olursa şaşırmam. Yani Ahmet Davutoğlu için de geçerli bu söylediğim.

Zafer Partisi ile İyi Partisi arasında konuşuluyor. Oradaki mesajlar olumlu. Daha önce biz burada söylemiştik. Bu yönde bir gelişim olabilir diye. O ikisini Anahtar Partisi de eklenebilir. Yani MHP'den kopan İYİ Parti’de toparlanan ama sonra dağılan ekip yeniden bir araya gelebilir. Meral Akşener’siz bir İYİ Parti milliyetçi, muhalif milliyetçi camiayı toparlayabilir. O yönde ciddi emareler var.