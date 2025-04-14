Deniz Zeyrek’ten bomba iddia! Erdoğan’dan İmamoğlu tepkisi... Yargı mensubundan şoke eden yanıt!

Deniz Zeyrek, Erdoğan’ın İmamoğlu soruşturmasını yürüten yargı mensubuna "Hani dosyanız çok güçlüydü" diye tepki gösterdiğini ve yargı mensubunun "Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” cevabını verdiğini iddia etti.

SİYASİ OPERASYON MU?

İBB’ye yapılan operasyon kapsamında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın İmamoğlu’nun tutuklanmasından önce ‘turpun büyüğü heybede’ çıkışını hatırlatarak tutuklamanın siyasi bir operasyon olduğunu iddia etmişti.

İDDİA: YARGI MENSUBU İLE YAPTIĞI KONUŞMA...

İddiaya göre; Nefes yazarı Deniz Zeyrek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayı yürüten yargı mensubu ile yaptığı konuşmayı köşesinde paylaştı. Zeyrek’in iddiası ise şu şekilde;

“Aslında doğrudan ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil’ diye yazabilirdim.

Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü?’ diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da ‘Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü’ dediğine dair iddiaları gösterebilirdim.”