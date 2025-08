Deniz Zeyrek’ten bomba iddia: Şeytanın bile aklına gelmez

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, Et ve Süt Kurumu'nun İstanbul’daki son şubesinin de kapatılmasının gerekçesinin kurumun önünde oluşan uzun kuyrukların kurumun itibarına zarar vermesi olmasına, "Ya şeytanın bile aklına gelmez bu ya" diyerek tepki gösterdi.

KIRMIZI ET KURBAN BAYRAMLARINDA GİRİYOR

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin maaşları açlık sınırı geçemiyor. Bu noktada geçim derdini derinden yaşayan vatandaşlar için eskiden daha çok alınabilen kırmızı eti artık kurban bayramında mutfaklara giren bir yiyecek haline dönüştü.

UZUN KUYRUKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Devlet ise bu duruma karşın aşka satıcının olmadığı, devlete bağlı olan Et ve Süt Kurumu ile nispeten daha ucuz et satışı yapmaya başlamıştı. Hal böyle olunca devlet olaya müdahil oldu ve araya başka satıcının olmadığı, devlete bağlı olan Et ve Süt Kurumu ile nispeten daha ucuz et satışı yapmaya başladı. Ucuz et almak için dondurucu soğuklarda sıraya giren vatandaşların görüntüleri ise yürekleri dağlamıştı.

İKTİDARI RAHATSIZ ETTİ

İktidar ise ucuz et kuyruklarındaki kuyruklardan rahatsız oldu. İstanbul’da dar gelirli vatandaşların ucuz et alabilmek için sıraya girdiği Et ve Süt Kurumu’nun tek şubesi kapatıldı. Zeyrek’in iddiasına göre şubenin kapatılma gerekçesi kira değil, kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan uzun kuyruk görüntüler olduğunu söyledi. Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Bu görüntüler Kurum’un itibarını zedeliyormuş, iktidarın bu kuyruklar üzerinden yıpratıldığı düşünülüyormuş. kuyrukları bitirmek için dükkanı kapattılar. Hani 70'lerde, 80'lerde kuyruklar var diyordu ya Tayyip Erdoğan. Abi ne kadar zeki insanlar ya. Kuyruk olmasın diye ucuz et marketini kapattılar ya. Ya şeytanın bile aklına gelmez bu ya”