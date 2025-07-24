Deniz Zeyrek’ten Türkiye gündemini değiştirecek yazı! ‘Acayip bilgiler’ diyerek açıkladı…

Murat Çalık için tekrardan Adli Tıp Kurumu’ndan kemik iliği alınması kararını eleştiren ünlü yazar Deniz Zeyrek çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. “Yakında Adli Tıp dosyasını açacağım” diyen Zeyrek, “Bu arada Adli Tıp Kurumu konusunda kulağıma acayip bilgiler geliyor. Kalibrasyonu bozuk makineler, karıştırılan numuneler, listelenmemiş zehir ve uyuşturucular...” sözleri gündeme damga vurdu.

ÇALIK İÇİN YENİDEN KEMİK İLİĞİ ALINACAK

2 kez lenfoma kanseri geçiren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde teşhis konması için kemik iliği alınmış ancak Adli Tıp Kurumu numunelerin yersiz olduğunu açıklamıştı. Tekrardan kemik iliği alınması için Adli Tıp Kurumu tarafından karar çıkmıştı. Cuma günü Çalık’tan tekrar ilik alınacak.

“BİR İNSANDAN BU KADAR SIK İLİK ALINMASI TAM BİR ZULÜMDÜR”

Bu duruma ünlü gazeteci Deniz Zeyrek’ten tepki geldi. Zeyrek, “Bir insandan bu kadar sık ilik alınması tam bir zulümdür. Bunu en iyi bilen bu kararı veren “hekim”lerdir. Kendilerine Hipokrat yeminlerini anımsatmak isterdim ama umurlarında olmadığını biliyorum” dedi. İktidara çağrıda bulunan Zeyrek, “Pekala tutuksuz yargılanabilecekken bu kadar zulmedilmesi hiç de iyi niyetli bir durum değil. Bu duruma derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“ADLİ TIP KURUMU KONUSUNDA KULAĞIMA ACAYİP BİLGİLER GELİYOR”

Zeyrek köşe yazısının sonuna doğru Adli Tıp Kurumu üzerinden Türkiye gündemini değiştirecek çarpıcı bilgileri paylaştı. Zeyrek, şunları söyledi:

“Bu arada Adli Tıp Kurumu konusunda kulağıma acayip bilgiler geliyor. Kalibrasyonu bozuk makineler, karıştırılan numuneler, listelenmemiş zehir ve uyuşturucular... Belgeleri bilgileri topluyorum. Yakında Adli Tıp dosyasını açacağımı da bu yazımın sonuna not düşeyim.”