Deniz Zeyrek'ten yangın çıkartacak açıklama: CHP'li ünlü isim istifa edip parti değiştirecek! Lütfü Savaş örneği verdi...

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube kanalında yaptığı bir yayında çarpıcı bir iddiayı paylaştı. İzmir’deki yolsuzluk operasyonuna ilişkin ‘Cemil Tugay’ detayına dikkat çekerek, "bakın yakında göreceksiniz. İddia ediyorum Cemil Tugay yakında Lütfü Savaş gibi bir olacak. Başka bir partiye falan geçerse de şaşırmam” ifadelerini kullandı.

“CEMİL TUGAY YAKINDA LÜTFÜ SAVAŞ GİBİ BİR PARTİYE FALAN GEÇERSE DE ŞAŞIRMAM”

Soruşturma devam ederken, yandaş medya Tunç Soyer’i Cemil Tugay’ın iddialarıyla gözaltına alındığı öne sürmüştü. Ancak Tugay iddiaları sert bir biçimde yalanlamıştı. Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek, son yaşananlara ilişkin çarpıcı bir analizde bulundu. Zeyrek, Tugay hakkında “bakın yakında göreceksiniz. İddia ediyorum Cemil Tugay yakında Lütfü Savaş gibi bir olacak. Başka bir partiye falan geçerse de şaşırmam” iddiasında bulundu.

İŞTE O YAYINDAKİ KONUŞMA

Zeyrek'in Youtube kanalından yaptığı açıklamanın bölümü ise şu şekildeydi;

"İzmir’deki yolsuzluk operasyonun zaten kendisi bir tuhaf yani! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la ilgili ben konuştuğumda bana İzmirliler tepki gösteriyordu. Al işte! Cemil Tugay’ın bence bu eseri. ‘Yok efendim o yazıyı biz yazmadık da önce onlar başlattı da…’ Sen bir önceki belediye başkanını her yerde şikayet ediyorsun. İzmir İl Başkanı beraat ettiği davadan yeniden gözaltına alınmış! Yani Özgür Özel’in de Tunç Soyer’le arası açıktı o kongre sırasında karşı karşıya geldikleri için ama çok delikanlıca bir tavır ortaya koydu. Kardeşlerimi satmam diyerek Tunç Soyer’in de arkasında duracağını net bir şekilde söyledi. Gerçekten ben bir kere daha söyleyeceğim: Cemil Tugay, Lütfü Savaş’tan farklı biri olmayacak bakın yakında göreceksiniz. İddia ediyorum Cemil Tugay yakında Lütfü Savaş gibi bir olacak. Başka bir partiye falan geçerse de şaşırmam. CHP’den ayrılıp belediye başkanlığı görevinin finalini bağımsız olarak da yapabilir. Başka bir partiye geçerek de yapabilir.”

TUTUKLAMA TALEBİ VERİLMİŞTİ

İBB’nin ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada Tunç Soyer ve beraberindeki 136 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün ise Tunç Soyer'in de olduğu 99 kişi hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.