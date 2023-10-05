Denizaltıdaki faciada onlarca kişi öldü. İstihbarat raporuyla ortaya çıktı

İngiliz istihbaratı, Çin'in nükleer güçle çalışan denizaltısının, Sarı Deniz'de düşman denizaltıları için kurulan tuzağa yakalanarak deniz dibinde mahsur kaldığını ve 55 kişilik mürettebatının hayatını kaybettiğini öne sürdü.

KAYNAK: AA
Denizaltıdaki faciada onlarca kişi öldü. İstihbarat raporuyla ortaya çıktı

İngiltere'nin "The Times" ve "Dail Mail" gazetelerinin, İngiliz istihbaratının sızdırdığı iddia edilen "gizli" kodlu raporuna dayandırdıkları habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasına bağlı "Tip 093" sınıfı, "093-417" sancak numaralı nükleer denizaltı, 21 Ağustos'ta Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaleti açıklarında "çıpa ve zincir" adı verilen su altı engeline takıldı.

İstihbarat raporunda, Çin'in, "ABD ve müttefik denizaltıları için kurduğu" tuzağa yakalan denizaltının 6 saat boyunca yüzeye çıkamadığı, bataryalarının tükenmesi ve oksijen sistemlerinin çalışmaması nedeniyle, aralarında denizaltının kaptanı Albay Şüe Yong-Pıng'ın da olduğu 22 subay, 7 öğrenci subay, 9 astsubay ve 17 erden oluşan 55 kişilik mürettebatın, oksijen yetmezliğinden hayatını kaybettiği iddia edildi.

Dail Mail gazetesine konuşan bir İngiliz denizaltı askeri, Çin'in olay meydana geldiğinde, muhtemelen kurtarma için uluslararası destek istemediği yorumunu yaparak şunları kaydetti:

Eğer bir ağ tuzağına yakalandılarsa, denizaltının bataryalarının tükenmiş ve ardından hava arıtma ve düzenlenme sistemlerinin bozulmuş olması muhtemel. Bu durumda ikincil sistemler devreye girer ancak o da uzun süre soluyacak hava temin edemez ve oksijen yetmezliğine veya zehirlenmeye yol açar.

İngiliz donanmasının bu tip durumlar için karbondioksiti oksijene dönüştüren kitleri olduğunu ifade eden denizci, diğer ülkelerde aynı teknolojinin "mevcut olamayabileceğini" dile getirdi.

ÇİN HENÜZ OLAYI DOĞRULAMADI

Çin henüz olayı doğrulanmazken İngiliz Kraliyet Donanması da gazetelere yorum yapmaktan kaçındı.

Olayın meydana geldiği tarihlerde Çin'de sosyal medyada bir nükleer denizaltının Sarı Deniz yakınında veya Tayvan Boğazı'nda kaza yaptığına dair söylentiler yayılmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 22 Ağustos'ta "istihbarat ve izleme aygıtlarının bölgede denizaltı kazası tespit etmediğini" bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada söylentileri yalanlamıştı.

"Şang sınıfı" adı da verilen, nükleer güçle çalışan Tip 093 denizaltılar, ilk kez 2006'da Çin donamasına katılmıştı.

107 metre uzunluğunda ve 6 ton ağırlığındaki denizaltılardan halen 6'sı görev yapıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon Gündem
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi Magazin
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti Gündem
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil Dünya
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil
Ejderkanı bitkisi yaralara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ejderkanı bitkisi yaralara iyi geliyor
Merkez Bankası'ndan bir ödeme kuruluşuna daha izin Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bir ödeme kuruluşuna daha izin
Benzine ikinci indirim. İşte geçerli olacağı tarih Ekonomi
Benzine ikinci indirim. İşte geçerli olacağı tarih