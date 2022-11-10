Denizaltındaki askerler öyle bir sağ ol çekti ki... Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarına hakim olamamıştı. O anlar yeniden gündem oldu

Bugün 10 Kasım… Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü… Üzerinden yıllar geçse de Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir her yıl büyük bir ziyaretçi akınıyla dolup taşıyor.



Bununla birlikte CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk’ün, Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölümü’nden Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çekiç ile yaptığı Atatürk röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çekiç, röportajda Atatürk’ün hasta olduğu zamanı anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. O anlar yeniden gündeme geldi.



Dr. Orhan Çekiç, Mustafa Kemal Atatürk’e dair anlattığı anılar şöyle:

"4 kişi kanepeyi omuzladılar, ortasına oturamadı çünkü 42 kiloya düşmüştü, kemik yığınıydı, kemikleri batıyordu, canı yanıyordu, uzattılar.



Savarona ortasında bir döndüler. Savarona'dan bir motora geçmeleri lazım, çünkü Savarona Dolmabahçe'ye yanaşamıyor, deniz sığ, o yüzden bir motorla taşımaları lazım, sorun da oydu zaten.



Önde doktorlar, yanında Hasan Rıza Soyalp genel sekreteri, Salih Bozok bir tarafında, Kılıç Ali bir tarafında, özenle indirmeye çalışıyorlar ama canı çok yanıyordu.



Hafiften hıçkırıklar başladı ve hıçkırıklar doktorlardan başladı. Bu esnada kendisinin donanmaya kattığı 2 denizaltı Saldıray ve Yıldıray, Savarona’nın altındaydılar.



Bütün Dolmabahçe'nin ışıkları söndürülmüştü, zifiri karanlıkta girecekti, çünkü o halde Mehmetçiğe görünmek istemiyordu. Bunun için ışıkları söndürmek adına birinin atılması gerekiyordu, Hasan Rıza Soyalp ışıkları söndürdü, Mehmetçik bahaneyle uzaklaştırıldı.



Fakat o 2 denizaltının bütün mürettebatı güverteye çıkmışlar esas duruştaydılar, onları gördü elini kaldırdı "Allahaısmarladık." dedi. Öyle bir “Sağ ol” patladı ki; Keşke sağ olabilseydi… Dolayısıyla kendi subaylarına son bakışıdır bu."



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