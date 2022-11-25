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Denizbank Genel Müdürü Nebati'ye seçim sonrası mesajını verdi

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten Bakan Nebati'ye 'Ortodoks' göndermesi. Hakan Ateş, ekonomi politikalarına ilişkin "Ortodoks, bilinen ekonomi tarzına dönüşün gelmesini bekleyeceğiz" dedi. Ateş bu sözlerle seçim sonrasını mı işaret etti yorumları yapıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:10
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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Nebati'ye seçim sonrası mesajını verdi

Denizbank Genel Müdürü Nebati'ye seçim sonrası mesajını verdi
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Bloomberg HT'ye konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yaptığı yorumla seçim sonrası mesajları verdi. Genel Müdür Ateş TL mevduat faizlerinin ticari kredi faizinin üzerinde olmasına dair "Evet, orada ters bir döngü var. Mudi kaçırmak istemiyoruz. Dolayısı ile kur korumalı mevduat yapmıyorsa, kote edilen faizlerin yüzde 25’lere kadar gittiğini duyuyoruz. Krediyi de yüzde 15 ile verince zarar ediyorsunuz diyorsunuz. Kâr zararın ortağı" değerlendirmesini yaptı.

Hakan Ateş, "Bir noktada şu anda istihdamı korumak, kuru belli bir seviyede tutup geçişkenlik etkisi nedeniyle enflasyonu daha da azdırmamak istiyoruz. Ortodoks, bilinen ekonomi tarzına dönüşün gelmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.Genel Müdür Hakan Ateş bu sözlerle seçim sonrasını mı işaret mi etti yorumu yapıldı.O zaman mı işler normale dönecek mi demek istedi. 

Ateş “Özkaynak getirisi bugün bütün sektörlerde bankaların üzerinde. Sürdürülebilir, öngörülebilir, düşük enflasyonla büyüme esas. Seçimden sonra yurt dışından büyük fonları çekebiliyor olmalıyız. Euro/Dolar paritesinin gerilemesiyle çok kaybettik” diye konuştu.

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Msc
25.11.2022 13:18
Seçilmemiş bakandan birşey beklenmemeli.  
 
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