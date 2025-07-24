DenizBank, İKSV’nin Erişilebilir Sanat Partneri oldu!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), film, tiyatro, müzik ve güncel sanat gibi farklı alanlardaki etkinlikleriyle toplumun her kesimini kültür-sanatla buluşturmayı amaçlıyor. Kültür politikaları alanındaki çalışmalarıyla da sanatın daha eşitlikçi, erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor. İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın desteğiyle önümüzdeki dönemde fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan bireylerin izleyici olarak, ekiplerde yer alarak ya da sahnede yer alarak İKSV etkinliklerine daha fazla ve etkin şekilde katılımı sağlanacak. Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında ilk adımlar, vakfın sonbaharda düzenleyeceği 18. İstanbul Bienali ve 29. İstanbul Tiyatro Festivali ile atılacak.

İKSV GENEL MÜDÜRÜ GÖRGÜN TANER: “DENİZBANK İŞBİRLİĞİYLE, İKSV ETKİNLİKLERİNDE ETKİSİ UZUN YILLARA YAYILACAK, ÖNEMLİ BİR AÇILIM BAŞLATIYORUZ.”



İşbirliğini İKSV’nin çalışmalarında daha fazla kişinin sanata katılımını mümkün kılacak kalıcı ve dönüştürücü adımlar için önemli bir başlangıç olarak gördüğünü belirten İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “İKSV olarak elli yıldan uzun bir süredir Türkiye’de kültür-sanatın gelişimi için çalışıyor, farklı disiplinlerde nitelikli yapımları izleyicilerimize sunuyor, sanatçıların gelişimi ve üretime devam etmeleri için destek programları yürütüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz etkinliklerde geniş kitlelerin nitelikli kültür-sanat üretimlerine erişimini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Kültür-sanatın herkes için erişilebilir olması gerektiğine gönülden inanıyor, fiziksel ya da sosyal engellerin, bireylerin sanata katılımının önünde bir bariyer oluşturmamasını sağlamayı görevlerimiz arasında görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuyu önceliklerimiz arasına alarak aktif olarak daha fazla proje geliştirebilmek istiyoruz. Bu yolda bizimle aynı vizyonu paylaşan DenizBank’la hayata geçirdiğimiz bu yeni işbirliği, yalnızca şimdi yürüttüğümüz çalışmaları olumlu yönde etkilemekle kalmıyor, sanat yaşamı için daha kapsayıcı bir gelecek hayalimizi de yansıtıyor. Toplumsal faydayı odağına alırken kültür-sanat yaşamındaki gelişime hak ettiği önemi veren ve İKSV etkinliklerindeki bu yeni açılımı mümkün kılan DenizBank’a içten teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi. ,



DENİZBANK CEO’SU RECEP BAŞTUĞ: “KÜLTÜR-SANATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ.”



DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “DenizBank olarak bankacılığı, kaynakların verimli kullanılarak büyütülmesi ve finansal kapsayıcılığın artırılması olarak ele alırken; insan ve toplum için fayda oluşturma sorumluluğumuz gereği, gelişime katkı sağlayacak alanlara desteğimizi de sürdürüyoruz. Türkiye’de kültür ve sanat üretimlerinin çoğalması ve herkes için erişilebilir hale gelmesi, bu yaklaşımımızın izdüşümünü oluşturuyor. Ülkemizin kültür-sanat hayatına yarım asırdan fazladır niteliği oldukça yüksek katkı sunan İKSV ile hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında, fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan bireylerin, sanatın üretim, icra ve izleyici boyutlarında daha aktif ve eşit şekilde yer almalarını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. 18. İstanbul Bienali ve 29. İstanbul Tiyatro Festivali ile başlayan bu iş birliğini, önümüzdeki dönemde farklı sanat disiplinlerine yayarak, ülkemizdeki kültür sanat ortamının daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sunmayı hedefliyoruz”dedi.



İKSV, ERİŞİLEBİLİR SANAT PARTNERİ DENİZBANK İŞBİRLİĞİYLE SANATA ERİŞİMİ ARTIRMA YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Kapsayıcılık ve erişilebilirliğin artırılmasına yönelik bu yeni işbirliği çerçevesinde, bu alanda çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarının danışmanlığında, engellenen bireylerin katılımıyla çeşitli kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Mekânların uygun koşulları sağladığı, mümkün olan tüm İKSV etkinliklerinde, fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan engellenen bireylere becerileri doğrultusunda üstlenecekleri görevlerde süreli istihdam sağlanarak hep birlikte kültür-sanat yaşamının parçası olabilmek için olanaklar yaratılacak.

Proje kapsamında ayrıca İstanbul Bienali’nde farklı engelleri olan bireyler için erişilebilir turlar düzenlenmesi de planlanıyor.

DenizBank’ın Erişilebilir Sanat Partnerliği, önümüzdeki dönemde farklı sanat disiplinlerine de yayılacak çalışmalarla, sanat üretimi ve katılımında kapsayıcılığı ve çeşitliliği artırma hedefiyle genişletilecek.

