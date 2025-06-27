Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti



Olay akşamüzeri Tersane Plajı'nda yaşandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Uğur Ayaz'ı suda hareketsiz bir şekilde görenler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Sudan çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan genç adam, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır hastane önüne gelerek Uğur Ayaz'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle gözyaşı döken arkadaşlarını teselli etti.

BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer, yayınladığı taziye mesajında "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Uğur Ayaz'ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan söz konusu plaja bariyerin kapalı olması iddiası üzerine ambulansın geçiş yapamadığı, Ayaz'ın ilk müdahalesinin ardından kamyonetin kasasıyla ambulansa taşındığı öğrenildi.