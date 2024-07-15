Denizde can pazarı: Gezi teknesi bir anda alev topuna döndü. 19 yaralı

Facia, akşam saatlerinde Keçi Adası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yolcu ve 3 mürettebat ile mavi tura çıkan ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Meydana gelen yangın kısa sürede bütün tekneyi alev topuna çevirdi. Yolcular ve mürettebat, alevlerden kurtulmak için denize atladı.

Olay sırasında bölgede bulunan çok sayıda deniz aracı sayesinde, denize atlayan herkesin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaymakam Nurullah Kaya, gezi teknesinde bulunan 34 yolcu ve 3 mürettebatın tamamının Sahil Güvenlik ve diğer deniz araçlarıyla sağ salim denizden alındığını,Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı iskelesi başta olmak üzere çeşitli iskelelere nakledildiğini ve tüm ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçerek liman, sahil güvenlik, 112 Acil Sağlık birimi ile hastanede gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Yangın sonucu tamamen yanan gezi teknesinin tahliyesi için Liman Başkanlığı'nın bölgeye römorkör gönderdiği belirtildi.

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19 KİŞİ YARALANDI

Muğla'da çıkan yangında yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralılardan 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4 kişinin tedavisi ise ilçedeki hastanelerde sürüyor. Diğer yaralılar, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.



