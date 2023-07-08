Denizde can pazarı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ettiler

Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı

Denizde can pazarı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ettiler

DHA'nın haberi göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinde denize girip boğulma tehlikesi geçiren ve 1 saat boyunca su yüzeyinde kalmayı başaran 3 genç deniz polisi tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Hazal T. (14), Özgür Ç. (19) ve Eylül K. (16), serinlemek için denize girdi. Üç genç, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Gençler su üzerinde kalmak için verdikleri 1 saatlik mücadelenin ardından, ekipler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 3 genç, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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