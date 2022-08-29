29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fırtına mevsimi devam edecek. Ağaoğlu'ndan flaş açıklama

Fırtına mevsimi devam edecek. Ağaoğlu'ndan flaş açıklama

Son şampiyon Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu tüm camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 13:28
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 13:31
Takip Et

Denizde, havada, karada kutladığımız şampiyonluk coşkusunu, dalga dalga dünyanın dört bir köşesinde hissettirdik. diye Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan çarpıcı sözler

Fırtına mevsimi devam edecek. Ağaoğlu'ndan flaş açıklama
+
Aa
-

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm camia birlikte hareket edip, hedefledikleri başarılara ulaşacaklarına inandığını bildirdi.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, unutulmaz anlarla dolu, birbirinden güzel hikayelerle hatırlayacakları, sadece kendilerinin değil tüm dünyanın uzun süre hafızalarından silinmeyecek bir sezonu geride bıraktıklarını dile getirdi.

"Denizde, havada, karada kutladığımız şampiyonluk coşkusunu, dalga dalga dünyanın dört bir köşesinde hissettirdik." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Tarihimizin, doğamızın ve karakterimizin her zerresini, kültürümüzün tüm zenginliklerini bu şampiyonlukla birlikte bir kez daha herkese gösterdik. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte hareket ederek hedeflediğimiz tüm başarılara ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

TARİFSİZ DUYGULAR

Ağaoğlu, görev süreleri boyunca büyük bir ciddiyetle uyguladıkları ekonomik ve sportif planlamanın süreç içerisinde meyvelerini verdiğini, kendilerine tarifsiz duygular yaşattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası zaferi ve son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazandığımız Süper Kupa ile birlikte, tüm camiamız kenetlendiğinde neler başarabildiğini herkese gösterdi. Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte, yine yan yana ve omuz omuza sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Yüz yılı aşkın spor ve futbol kültürüne sahip Trabzon şehrinin göz bebeği Trabzonspor'umuz, 55. yaşını kutluyor. Bu 55 yıllık serüvene pek çok başarı ve gurur dolu hatıra sığdıran Trabzonspor'umuz, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da yine benzersiz zaferlere imza atacaktır."

Bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa ile tamamladıkları sezonun ardından yeni maratona başladıklarını belirten Ağaoğlu, "Hiç şüpheniz olmasın ki 2022–2023 sezonunda da fırtına mevsimi devam edecek. Yeni sezonun ve yeni yaşımızın tüm Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle başta ebediyete intikal eden kurucularımız, başkanlarımız ve kulübümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaşayanlara uzun ve sağlıklı ömürler dileyerek şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
1
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
2
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
3
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
4
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
5
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
6
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
7
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.