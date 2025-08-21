Denizde havuzda kulağına su kaçırıp da çıkaramayanlara müjde! Uzmanlar mucizeyi anlattı

Kulak sağlığını tehdit eden enfeksiyon risklerini azaltan bu yöntem, hem basit hem de erişilebilir olmasıyla dikkat çekti.

Buhar kompresi, sıcak su buharının kontrollü bir şekilde solunması ve yüz bölgesine uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir yöntem.

Kulak burun boğaz bölümü uzmanları, bu yöntemin özellikle yüzücü kulağı olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğunu belirterek, “Kulağa kaçan su, nemli ortamda bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. Buhar kompresi, bu nemi dengeleyerek enfeksiyon riskini azaltır” dedi.

MUCİZE YÖNTEM NASIL YAPILIR?

Bir kase sıcak su hazırlayın, yüzünüzü suyun buharına yaklaştırarak bir havluyla başınızı örtün ve derin nefes alın.

Cildin tahriş olmaması için suyun ılık olmasına dikkat edin.

Bu yöntem, burun ve boğaz mukozasını nemlendirirken, kulağa kaçan suyun neden olduğu rahatsızlığı hafifletti.

Uzmanlar, “Bu yöntem, özellikle havuz sonrası kulaklarda dolgunluk hissi yaşayanlar için hızlı bir rahatlama sağlar” diye ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası tıp dergisi The Journal of Laryngology & Otology’de yayımlanan bir çalışmada, buhar inhalasyonunun kulak ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede destekleyici bir rol oynadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, buharın nemlendirici etkisi, kulak kanalındaki nem dengesini düzenleyerek bakteriyel enfeksiyonların oluşumunu engelledi.

Çalışmayı yürüten Dr. Susan Smith, “Buhar kompresi, özellikle yaz aylarında havuz ve deniz sonrası görülen otitis eksterna vakalarında etkili bir önleyici yöntem” dedi.

American Journal of Otolaryngology’de yayımlanan bir başka araştırma, buhar uygulamasının burun ve kulak mukozasını nemlendirerek enfeksiyon riskini azalttığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu yöntemin düzenli kullanıldığında kulak sağlığını koruduğunu ve cerrahi müdahale gerektiren durumları önleyebileceğini vurguladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: ENFEKSİYONLARA KARŞI ÖNLEM ALIN

Havuz ve deniz suyunun içerdiği bakteriler, özellikle yetersiz klorlanmış sularda, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, “Kulağa kaçan suyun temizlenmemesi, yüzücü kulağı olarak bilinen enfeksiyonlara neden olabilir. Bu durum, ağrı, kaşıntı ve hatta işitme kaybına kadar varabilir” uyarısında bulundu.

Uzmanlar buhar kompresinin yanı sıra şu önlemleri önerdi:

Kulak tıkacı kullanın: Su geçirmez silikon tıkaçlar, kulağa su kaçmasını önler.

Havuza girmeden duş alın: Vücuttaki kir ve bakterilerin suya karışmasını engeller.

Havuz sonrası kulağı kurulayın: Kuru bir havluyla kulağı nazikçe kurulamak, nem birikimini önler.