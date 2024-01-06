Deniz araştırmacıları Cuma günü yaptığı açıklamada, Los Angeles kıyılarındaki su altı çöplüklerinde denizaltı karşıtı silahlar ve duman cihazları da dahil olmak üzere II. Dünya Savaşı döneminden kalma mühimmatların bulunduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü, Nisan ayında bilinen açık deniz sahaları üzerinde yapılan bir araştırmada, sahaların sınırlı bir kısmını kapsayan yüksek çözünürlüklü video kullanılarak mühimmatın tespit edilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Sonar ve video kamerayla donatılmış derin deniz mürettebatsız araçların kullanıldığı araştırma, 1930'lardan 1970'lere kadar endüstriyel ve kimyasal atıkların çöplük alanı olduğu bilinen bir bölgede yapılan yüksek teknolojili bir takip çalışması yapıldı.

2021 yılında sonar kullanılarak yapılan bir araştırma, deniz tabanında muhtemelen DDT ve diğer toksik kimyasallar içeren 25 binden fazla "fıçı benzeri nesne" ortaya çıkarmıştı. Bölgedeki çökeltilerde ve deniz memelilerinde daha önce yüksek düzeyde toksik kimyasal bulunmuştu ve DDT'nin denizaslanlarındaki kanserle bağlantısı vardı.

Ancak ABD Çevre Koruma Ajansı'nın da aralarında bulunduğu daha sonraki araştırmalar, kirliliğin çoğunun yer üstü tanklarda depolanan ve daha sonra fıçılar yerine mavnalardan toplu olarak denize boşaltılan DDT içeren asit atıklarından kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, Scripps'in daha önceki bir açıklamasına göre, tanımlanan nesnelerin çoğunun "birden fazla türde atılmış askeri mühimmat ve piroteknik" olduğu sonucuna vardı.

Bunlar arasında denizaltı karşıtı derinlik bombaları ve savaş gemilerine koruma sağlamak için kullanılan duman şamandıraları da vardı.

ABD donanmasının yaptığı açıklamada, "insan sağlığına ve çevreye yönelik risklerin uygun şekilde yönetilmesini sağlamak için ileriye dönük en iyi yolu" belirlemek amacıyla bulguları gözden geçirdiğini söyledi.