Denizde kanalizasyon krizi: Fransa AB'ye başvuruyor

Fransız milletvekilleri İngiltere'nin yaşadığı kanalizasyon sızıntılarının Fransız kıyılarında yüzme suları riski taşıdığı öte yandan deniz biyoçeşitliliğine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

DENİZ YAŞAMINI VE BALIKÇILIĞI RİSKE ATMAKLA SUÇLUYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre; Şiddetli yağışların kanalizasyon taşmasını nehirlere ve denize yönlendirmesinin ardından İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 50 plaj için kirlilik uyarısı yapıldı. Fransız milletvekilleri İngiltere'yi çevresel taahhütleri ihmal etmek ve deniz yaşamını ve balıkçılığı riske atmakla suçluyor.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YATIRIM YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

İngiliz su şirketleri, sorunu çözmek için yatırım yaptıklarını söyledi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan yasal veya siyasi eylem çağrısında bulunan bir mektupta, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana çevresel taahhütlerini ihmal ettiğini söyledi.

İngiltere hükümet sözcüsü, iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" söyledi.

MEP'ler, artık AB yasalarına bağlı olmamasına rağmen, Birleşik Krallık'ın hala ortak suların korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler sözleşmelerine imza attığını savundu.

Üç milletvekilinin tamamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB yanlısı En Marche partisine ait. Bunlardan biri, Pierre Karleskind, Avrupa Parlamentosu'nun balıkçılık komitesine başkanlık ediyor.

AVRUPA İLERLEMESİNİ TEHLİKEYE ATMASINA İZİN VERİLMEYECEĞİ SAVUNULDU

İngiltere'nin Brexit kapsamında verilen taahhütleri ihmal etmesine ve su kalitesi standartlarında 20 yıllık Avrupa ilerlemesini tehlikeye atmasına izin veremeyeceğini savundu.

Milletvekilleri, kısa vadede kanalizasyon sızıntılarının Fransız kıyılarında yüzme suları riski taşıdığı ve ayrıca deniz biyoçeşitliliğine, balıkçılığa ve kabuklu deniz ürünleri yetiştiriciliğine zarar verebileceği konusunda uyarıyor.