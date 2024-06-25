Denizde kaybolan genç ölü bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Denizde kaybolan genç ölü bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Yılmaz’ın 1 hafta sonra evleneceği öğrenildi.

Ali Yazan - Samsun Terme / Yeniçağ

Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Cihan Yılmaz, (22), Sahil Güvenlik helikopteri ile havadan, bot ve gemiyle de denizden aranıyordu.

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Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri Yılmaz'ı bulmak için yoğun çaba sarf etti. Arama çalışmalarını takip eden yakınlarının bölgede endişeli bekleyişi sürerken kötü haber geldi.

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Yılmaz’ın cansız bedeninin kaybolduğu noktadan 6 mil uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.

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Cihan Yılmaz’ın boğulmasından bir gün önce kınasının yapıldığı, gelecek hafta ise İstanbul’da evleneceği ortaya çıktı.

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