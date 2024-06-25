Denizde kaybolan genç ölü bulundu

Ali Yazan - Samsun Terme / Yeniçağ

Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Cihan Yılmaz, (22), Sahil Güvenlik helikopteri ile havadan, bot ve gemiyle de denizden aranıyordu.

Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri Yılmaz'ı bulmak için yoğun çaba sarf etti. Arama çalışmalarını takip eden yakınlarının bölgede endişeli bekleyişi sürerken kötü haber geldi.

Yılmaz’ın cansız bedeninin kaybolduğu noktadan 6 mil uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.

Cihan Yılmaz’ın boğulmasından bir gün önce kınasının yapıldığı, gelecek hafta ise İstanbul’da evleneceği ortaya çıktı.