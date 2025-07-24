Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor



Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bulunan Fener Plajı karşısındaki mevkide denize giren 36 yaşındaki Samet Gebesoy'a ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda yapılan incelemelerde Samet Gebesoy'a ait motosiklet ve kişisel eşyalar bulundu. Denize girdiği düşünülen Gebesoy için denizde arama çalışması başlatıldı. Denizde gündüz yapılan aramalarda bulunamayan Samet Gebesoy için arama çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor. Ekipler botlarda su üzerinde tarama yapıyor. Kaybolan adamın yakınları ise arama çalışmaları yakında takip ediyor.x