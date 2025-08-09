Denizde kayboldu beş saat sonra bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yüzmek için denize giren 75 yaşındaki M.B., yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Narlı Mahallesi sahilinden denize giren M.B., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden ailesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce başlatılan çalışma sonucu M.B. yaklaşık 5 saat sonra Altınoluk açıklarında sağ olarak bulundu.

Botla karaya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M.B. tedbir amaçlı ambulansla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.