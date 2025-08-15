Denizde kaybolmuştu: Arama çalışmaları sürüyor

Tatil beldesi Kumbağ'da dün denizde kaybolan A.B.'yi (18) bulmak için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri hem denizde hem de karada arama çalışmalarına devam ediyor.

Dün gece boyunca süren çalışmalara, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da katılarak ekipleri koordine etti. Sabahın ilk ışıklarında yeniden başlayan aramalarda, botlar ve dalgıç ekipleri denizden tarama yaparken, sahil şeridinde de jandarma ve polis ekipleri yaya devriyelerle görev aldı.