Denizde ne kadar süre kalınmalı

Prof. Dr. Birsel Kavaklı cildin sürekli suda kalmasından dolayı örtü tabakasında zedelenmeler olabileceğini belirtti, denizde ve havuzda ne kadar süre kalınması gerektiğini açıkladı.



Prof. Kavaklı, yaz aylarında tatil planları yaparken çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılabileceği unutulmamasının gerektiği belirtilerek, bu dönemdeki en önemli tehlikelerin; aşırı sıcaklar, güneş yanıkları, deniz ve havuz enfeksiyonları ile yaz ishalleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Birsel Kavaklı, yazın sağlıklı bir tatil yapabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgiler verdi. Kavaklı, tatil için seçilen yerin koşullarının önemini vurgulayarak, “Yurt içi seyahat düşünülüyorsa; kıyafetler, gidilecek yere göre ayarlanmalıdır. Yazlık kıyafetlerin yanı sıra; akşamları serin olabileceği düşünülerek uzun kollu kıyafetler ya da şal götürülebilir. Kronik hastalıkları olanların ilaçlarını yanlarından ayırmamaları ve kalacakları gün sayısı kadar yedeklemeleri çok önemlidir. Otelde konaklanacaksa, gidilecek yerin mutfağında mutlaka diyet yemekler bulunmasına özen gösterilmelidir. Tatil döneminde tercih edilmesi gereken giysiler; güneş ışınlarını kendine çekmeyen, açık renkli, pamuklu, teri çekebilen kumaşlardan üretilmiş olmalıdır. Bu tür giysiler, serinletici ve güneş ışığına direkt maruz kalınmasını önleyici özelliktedir” diye konuştu.

ŞAPKAYI ISLAK KAFANIZA KOYMAYIN



Saat 10.00- 16.00 arası güneşe çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Kavaklı, bu saatler arasında dışarıya çıkılması gerekiyorsa, güneşi yansıtan ten ile temasını engelleyen şapka ve beyaz uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Kavaklı ayrıca serinlemek açısından bazen şapkaların ıslatılarak kullanıldığını, ancak bu uygulamayı sürekli tekrarlamanın doğru olmadığının altını çizdi. Kavaklı, ıslak bir şapka ya da kıyafet ile deniz kenarında ya da yüksek bir yerde rüzgara maruz kalmanın, “fibromiyalji” denilen kas ve iskelet sistemi hastalıklarına neden olabileceğini belirtti. Prof. Dr Kavaklı ayrıca güneş ışığını ve sıcaklığını kendine çekmemesi için açık renkli şemsiyeler ya da hava sirkülasyonunu sağlayan hasır şemsiyeler tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

“UZUN SÜRE SUDA KALMAK CİLDE ZARAR VERİR”

Bağışıklık sistemin önemli bir parçası olan cildin, sürekli suda kalmasından dolayı örtü tabakasında zedelenmeler olabileceğini ve ciltte kurumaya yol açacağı için enfeksiyonlara da açık hale geleceğini konusunda uyaran Prof. Dr Kavaklı, bunun için; denizde ya da havuzda 1 saatten fazla kalınmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr Kavaklı, güneş ışınlarından korunmanın en önemli yolunun ise, yüksek koruyucu faktörlü kremler kullanmak olduğunu belirtterek, güneşlenmek için kola gibi maddelerin kullanımının son derece zararlı olduğunu açıkladı.

“SOĞUK SU İLE DUŞ ALMAK SAKINCALI”

Prof. Dr Kavaklı Sıcak yaz günlerinde serinlemek için yapılabilecek en doğru şeyin, duş almak olduğununun altını çizdi. Kavaklı, “Duş, serinlemeyi sağlayarak sıcak yaz günlerinde terleme ile ilgili sıkıntıları da azaltmaktadır. Serinlemek için yapılan duş, şok etkisi yaratacak kadar soğuk olan suyla yapılmamalıdır. Özellikle kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar, buna dikkat etmelidir.”dedi.