Denizde ölümle burun buruna geldi! Cankurtaran çağırdılar

Olay, saat 08.45 sıralarında Karaburun sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren bir kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, cankurtaranlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredekiler ve cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılarak denizden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin olay yerinde kontrol ettiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.