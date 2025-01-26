SAT ekipleri alarma geçti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma mayın, patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Ezine ilçesi Yeniköy Balıkçı Barınağı girişinde denizin içerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını bulundu. Mayının imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS personelleri tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, mayın denizin içerisinde etkisiz hale getirildi. Mayının parçaları denizden çıkartılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine teslim edildi.