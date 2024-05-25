Denizden 5 yıl sonra döndü

Libya’daki iç savaştan radarı ve telsizi olmayan bir tekneye binerek kaçarak kurtulan Fatih Aksu, dünyayı dolaşan Türkler arasında yer almak için 5 Mayıs tarihinde Pendik MarinTürk’ten Blue Horizon isimli yelkenli teknesi ile denize açıldı.

Çanakkale Boğazı’nı aşarak Ege Denizi’nde Limnos üzerinden Korner Boğazı’na girdi. İyon Denizi’nden İtalya’ya daha sonra da yaklaştığı İspanya’da Blayer Adası açıklarında durdu.

Teknesini kurtaran Aksu, Cebelitarık Boğazı’ndan Atlas Okyanusu’na gitti. Batı Afrika kıyısındaki Fas’ta 69 günlük uzun soluklu bir mola veren Aksu, dünya seyahatinin ilk zorlu sınavını başarmak için Atlas Okyanusu’na açıldı.

Fatih Aksu, 2019 yılında çıktığı dünya turuna, 5 yıllık zorlu ve heyecan dolu bir yolculuktan sonra yurda dönüş yaptı.

Fatih Aksu, 5 yıl 20 günlük bir zamanın ardından macera dolu yolculuğunu sonlandırarak yurda döndü. Aksu, Pendik MarinTürk'de alkışlarla karşılandı.

MURAT ÜLKER SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Murat Ülker Faith Aksu’nun Türkiye’ye dönüşünü sosyal medya hesabında paylaştı. Ülker paylaşımda, "Ne muazzam bir macera. Yaşam öyküsüne 35 feet yelkenlisiyle unutulmaz bir deneyim eklemiş" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker, Fatih Aksu’nun 5 yıl önce Pendik MarinTurk’ten yola çıktığı dünya turundan döndüğünü ifade eden Ülker, MarinTurk’teki arkadaşların Aksu’yu harika bir şekilde karşıladığını ifade etti.