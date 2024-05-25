Denizden 5 yıl sonra döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Denizden 5 yıl sonra döndü

Blue Horizon isimli tekneyle 5 yıl önce dünyayı dolaşmak için denize açılan Fatih Aksu, bugün Türkiye’ye döndü. Pendik MarinTürk’te alkışlarla karşılanan Fatih Aksu’nun dönüşünü sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ülker, “Ne muazzam bir macera” ifadelerini kullandı.

Libya’daki iç savaştan radarı ve telsizi olmayan bir tekneye binerek kaçarak kurtulan Fatih Aksu, dünyayı dolaşan Türkler arasında yer almak için 5 Mayıs tarihinde Pendik MarinTürk’ten Blue Horizon isimli yelkenli teknesi ile denize açıldı.

Çanakkale Boğazı’nı aşarak Ege Denizi’nde Limnos üzerinden Korner Boğazı’na girdi. İyon Denizi’nden İtalya’ya daha sonra da yaklaştığı İspanya’da Blayer Adası açıklarında durdu.

Teknesini kurtaran Aksu, Cebelitarık Boğazı’ndan Atlas Okyanusu’na gitti. Batı Afrika kıyısındaki Fas’ta 69 günlük uzun soluklu bir mola veren Aksu, dünya seyahatinin ilk zorlu sınavını başarmak için Atlas Okyanusu’na açıldı.

Fatih Aksu, 2019 yılında çıktığı dünya turuna, 5 yıllık zorlu ve heyecan dolu bir yolculuktan sonra yurda dönüş yaptı.

Fatih Aksu, 5 yıl 20 günlük bir zamanın ardından macera dolu yolculuğunu sonlandırarak yurda döndü. Aksu, Pendik MarinTürk'de alkışlarla karşılandı.

gggg.jpg

MURAT ÜLKER SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Murat Ülker Faith Aksu’nun Türkiye’ye dönüşünü sosyal medya hesabında paylaştı. Ülker paylaşımda, "Ne muazzam bir macera. Yaşam öyküsüne 35 feet yelkenlisiyle unutulmaz bir deneyim eklemiş" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker, Fatih Aksu’nun 5 yıl önce Pendik MarinTurk’ten yola çıktığı dünya turundan döndüğünü ifade eden Ülker, MarinTurk’teki arkadaşların Aksu’yu harika bir şekilde karşıladığını ifade etti.

mo.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'de yetişiyor 1500 farklı türü bulunuyor. Dünyadan kapış kapış onu almaya geliyorlar
Berlin Tekno-Kültürü UNESCO Dünya Mirası'nda
Berlin Tekno-Kültürü UNESCO Dünya Mirası'nda
Dünyanın en eski ağaç türü ve yararları
Dünyanın uyuşturucu baronları İstanbul’daki lüks rezidanslarda yaşıyor vatandaşlık alıyor
Son Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı Yerel Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Dünya
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı Video
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı Spor
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü Teknoloji
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü
Dakikalar içinde milyonluk oldular Video
Dakikalar içinde milyonluk oldular
Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi Yerel Haberler
Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi