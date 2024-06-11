Denizden aynı anda 7 tane çıkartıldı. Herkes birbirine baktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizden aynı anda 7 tane çıkartıldı. Herkes birbirine baktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çevre temizliği yapıldı. Sığınmacıların kullandığı 7 adet botta drenizden çıkartıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sivil toplum kuruluşları ile Ayvalık Belediyesi’nin organize ettiği Ayvalık Adaları Çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Karadan ve denizden 3 ton çöp toplanırken, mültecilerden geriye kalan 7 bot enkazı denizden çıkartıldı.

6 saat süren temizlik sonucu yaklaşık 3 ton çöp 7 mülteci botu enkazı toplandı.

Pınar, Yellice, Taşlıada, Kara ada, Büyük maden, Küçük maden, Güneş adası ve Yumurta Ada’da yapılan temizliğin ardından, plastik, naylon torbalar, cam atıkları, pet şişeler ve mültecilerden geriye kalan 7 adet bot enkazı teknelere alınarak Cunda (Alibey) Adası’na getirildi ve kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm yapılmak üzere götürüldü.

Adalardan çıkan tonlarca çöpün yine herkesi üzüntüye boğduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık’ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok" dedi.

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