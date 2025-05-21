'Denizden babam çıksa yerim' diyenler Bir kez daha düşünün! Öyle şeyler çıktı ki...

Bodrum’un masmavi koylarında geleneksel olarak devam eden Deniz Dibi Temizliği’nin bu yılki ikinci etabı, 21 Mayıs Çarşamba günü Gümbet sahilinde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün organizesiyle gönüllü dalış ekibinin yürüttüğü temizlik etkinliğine, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser katıldı.

Etkinlikte, gönüllü belediye personelinden oluşan dalgıç ekibi tarafından denizden toplam 43 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar arasında en dikkat çekici olanı bir çamaşır makinesiydi. Toplanan atıklar, farkındalık yaratmak için Gümbet sahilinde sergilendi.

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Deniz dibi temizlik çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert şu açıklamayı yaptı:

“Belediye ekiplerimizin gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği etkinliklerinde, denizden çıkan atık miktarında azalma gözlemliyoruz. Bu, çevresel duyarlılığın giderek arttığını gösteriyor. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Deniz Dibi Temizliği’nin bir sonraki durağı, 28 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi olacak.

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