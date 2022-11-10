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  • “Denizden babam çıksa yerim” diyenler bu habere dikkat. Balıkçıların denizden çıkardıkları ‘Yok artık’ dedirtti

“Denizden babam çıksa yerim” diyenler bu habere dikkat. Balıkçıların denizden çıkardıkları ‘Yok artık’ dedirtti

Olta balıkçılığı yapan bir grubun denizden çektiği 37 ekran televizyon “Denize çöp atma” da yeni bir sayfa açtı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 22:05
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“Denizden babam çıksa yerim” diyenler bu habere dikkat. Balıkçıların denizden çıkardıkları ‘Yok artık’ dedirtti

“Denizden babam çıksa yerim” diyenler bu habere dikkat. Balıkçıların denizden çıkardıkları ‘Yok artık’ dedirtti
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Denizden çıkarılan çöpler hayret verici olmaya devam ediyor. Araba lastiğinden okey ıstakasına kadar aklınıza gelebilecek her türlü atık denize atılıyor.

Nerede çekildiği bilinmeyen ve sosyal medyada çokça paylaşılan bir videoda amatör balıkçıların oltasına 37 ekran bir televizyon takıldı.

Videoyu çeken balıkçı “Denizden ilk defa böyle bir şey çıkıyor.” dedi.

Yapılan araştırmalara göre deniz çöplerinin %60 ila %80'inini plastik çöpler oluşturuyor. Okyanus ve denizlerde, yaklaşık 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor.

Buna her yıl 6,5 milyon ton daha ekleniyor.

BM Çevre Programı'nın verilerine göre, açık denizlerde her kilometrekare başına ortalama 13 bin plastik düşüyor.

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Abbas
10.11.2022 22:13
Denizde artık babamız değil çöp çıkıyor, üstelik organik bile değil  
 
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