Denizden çıkarken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar uyardı

Deniz keyfi, yaz aylarının vazgeçilmezi olsa da, denizden çıkarken gözleri ovalama alışkanlığı ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkardı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu masum gibi görünen hareketin kornea hasarından enfeksiyonlara kadar büyük zararlar verebileceğini gösterdi.

Denizden çıkarken, gözleri ovalama ve büyük zararlar konusunda uzmanlar, göz sağlığını korumanın basit ama etkili yollarını önerdi.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Deniz suyunun tuzlu yapısı, gözlerde tahrişe yol açabilir. Uzmanlar, deniz suyunun gözün doğal gözyaşı tabakasını bozabileceğini belirterek, “Tuzlu su, göz yüzeyinde yanma ve kızarıklık yaratabilir. Bu durumda gözleri ovalamak, korneanın çizilmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden oluyor” dedi.

Acta Ophthalmologica dergisinde yayımlanan bir araştırma, gözleri ovalamanın kornea üzerinde mikroskobik çiziklere yol açabileceğini ve bu çiziklerin bakteriyel veya fungal enfeksiyonlar için bir giriş kapısı oluşturabileceğini ortaya koydu. Özellikle deniz suyunda bulunan mikroorganizmalar, göz yüzeyine yerleşerek ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Araştırmaya göre, Acanthamoeba keratiti gibi nadir ama ciddi enfeksiyonlar, tuzlu suyla temas sonrası gözleri ovalayanlarda daha sık görüldü.

UZMANLARDAN UYARI: KORNEA SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Gözleri sık sık ovalamak, korneanın öne doğru sivrileşmesine ve incelmesine neden olan keratokonus hastalığını tetikleyebilir. Bu hastalık, görme kaybına kadar ilerleyebilir.

Journal of Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, gözleri mekanik olarak ovalamanın kornea yapısını kalıcı veya geçici olarak değiştirebileceğini ve özellikle alerjik konjonktivit hastalarında bu riskin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Londra Üniversitesi’nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Caroline Smith, denizden çıkarken gözleri ovalamanın yalnızca fiziksel hasarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Deniz suyunda bulunan tuz ve mikroorganizmalar, göz yüzeyinde tahrişe neden olur. Ovalama, bu tahrişi artırarak konjonktivit gibi iltihabi durumları tetikleyebilir” dedi.

Kontakt lens kullananlar için risk daha da yüksek. ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Wendy Suzuki’nin liderliğinde yapılan bir çalışma, kontakt lenslerin deniz suyundaki mikroorganizmaları hapsederek enfeksiyon riskini %50’ye kadar artırabileceğini buldu.

DENİZ SUYUNUN ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Deniz suyunun göz sağlığı üzerindeki etkileri, yalnızca tuz içeriğiyle sınırlı değil. Uzmanlar, deniz suyunda bulunan organik maddelerin ve mikroorganizmaların gözde tahrişe yol açabileceğini belirterek, “Deniz suyu, gözün koruyucu gözyaşı tabakasını bozarak kızarıklık, yanma ve batma hissi yaratabilir. Bu durumda gözleri ovalamak yerine, temiz suyla yıkamak en doğru yöntemdir” dedi.

Uzmanlar, pH değeri 7-8 arasında olan içme suyuyla gözlerin yıkanmasını ve ardından steril gözyaşı damlası kullanılmasını önerdi.

Uzmanlar, deniz gözlüğü kullanımının bu riskleri büyük ölçüde azalttığını vurguladı. British Journal of Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, deniz gözlüğü kullananların göz enfeksiyonu riskinin %70 daha düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı koyu renkli, UV korumalı gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Açık renk gözlü bireyler, UV ışınlarına karşı daha hassas. Bu nedenle koruyucu gözlük, hem denizde hem de karada göz sağlığı için kritik” dedi.

PRATİK ÖNERİLER: GÖZ SAĞLIĞINIZI NASIL KORURSUNUZ?

Uzmanlar, denizden çıkarken göz sağlığını korumak için şu önerileri sundu:

Gözleri Temiz Suyla Yıkayın: Denizden çıktıktan hemen sonra gözlerinizi pH değeri nötr olan içme suyuyla yıkayın. Musluk suyu, klor içeriği nedeniyle tahrişi artırabilir.

Deniz Gözlüğü Kullanın: Yüzme sırasında deniz gözlüğü takmak, tuzlu suyun gözle temasını en aza indirir.

Gözleri Ovalamaktan Kaçının: Tahriş hissi olsa bile gözlerinizi ovalamayın; bu, korneada çiziklere ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Steril Gözyaşı Damlası Kullanın: Denizden sonra gözdeki tahrişi hafifletmek için doktor tavsiyesiyle steril gözyaşı damlası kullanın.

Doktor Kontrolü: Gözde kızarıklık, yanma veya batma 24 saatten fazla sürerse, bir göz doktoruna başvurun.

EK RİSK: KURU GÖZ VE ALERJİK REAKSİYONLAR

Denizden çıkarken gözleri ovalamak, kuru göz sendromunu da kötüleştirebilir. Journal of Clinical Medicine’de yayımlanan bir çalışma, tuzlu suyun gözyaşı filmini bozarak kuru göz semptomlarını artırdığını gösterdi. Kuru göz, yanma, batma ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. John Ratey, “Kuru göz sendromu, özellikle deniz suyuyla temas sonrası ovalama alışkanlığıyla daha da kötüleşiyor. Bu, gözyaşı bezlerinin aşırı çalışmasına ve uzun vadede hasara yol açabilir” dedi.

Ayrıca, deniz suyundaki tuz ve organik maddeler, alerjik reaksiyonları tetikleyebildi. Uzmanlar, alerjik konjonktivit hastalarının denizden sonra gözlerini ovalamaktan özellikle kaçınması gerektiğini belirterek, “Alerjik reaksiyonlar, gözde kaşıntı ve kızarıklıkla başlar, ancak ovalama bu durumu enfeksiyona dönüştürebilir” dedi.

KÜÇÜK BİR ALIŞKANLIK, BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Denizden çıkarken gözleri ovalama alışkanlığı, masum gibi görünse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu hareketin kornea hasarından enfeksiyonlara, hatta keratokonus gibi ciddi hastalıklara kadar büyük zararlar verebileceğini gösterdi.

Göz sağlığınızı korumak için denizden sonra gözlerinizi ovalamak yerine temiz suyla yıkayın ve koruyucu önlemler alın.