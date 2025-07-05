Denizden Gelen Kadın sergisi Marmaris Kalesi’nde açıldı

Cumhuriyetin 102. yılına özel hazırlanan sergi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Marmaris Kalesi'nde açıldı. 2 bin 500 yıllık "Denizden Gelen Kadın" heykelinin ilk kez sergilendiği Marmaris'te, sergiye heykeli bulan balıkçı da katıldı.

Cumhuriyetin 102. yılı anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "102 Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında Marmaris'te anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Marmaris Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Marmaris Ticaret Odası'nın katkılarıyla hayata geçirilen "Denizden Gelen Kadın" başlıklı sergi, Marmaris Kalesi'nde ziyarete açıldı. Sergide en dikkat çeken eser ise 2020 yılında Bozburun açıklarında balıkçılar tarafından bulunan ismine "Leyla" dedikleri ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen kadın heykeli oldu. Heykel, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarılırken, heykeli bulan ve yetkililere teslim eden Bodrumlu balıkçı Hasan Önal da açılışa katıldı. Önal'a duyarlılığı dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

"BU HEYKEL MARMARİS'İN KÜLTÜREL BELLEĞİNE KAZINDI"

Serginin açılışında konuşan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, çocukluğunun geçtiği Marmaris Kalesi'nde bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Konuşmasında heykelin sembolik anlamına dikkat çeken Ayhan, "Bugün yalnızca bir sergi değil, Marmaris'in kültürel hafızasına sahip çıkmanın yeni bir adımını atıyoruz. Bu heykel yalnızca bir arkeolojik bulgu değil, aynı zamanda Marmaris'in hafızası, denizle kurduğu kadim bağın sessiz tanığıdır" dedi.

Heykeli 2020 yılında Bozburun açıklarında balıkçı ağına takıldığında hiç tereddüt etmeden devlete teslim eden Bodrumlu balıkçı Hasan Önal'a da teşekkür eden Ayhan, "Hasan Önal, gösterdiği duyarlılık ve örnek vatandaşlıkla bu önemli kültür varlığının kamuya kazandırılmasına vesile oldu. Kendisine tüm Marmaris adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mutlu Ayhan konuşmasında, Marmaris Ticaret Odası'nın kültürel mirasa verdiği önemi de vurgulayarak, "Yalnızca geçmişi korumakla kalmıyoruz, geleceğe de yatırım yapıyoruz. Phoenix Antik Kenti'nden Amos ve Kedreai kazılarına, Serçe Limanı'ndaki batıklardan Yeşilbelde kaya mezarına kadar birçok projeye destek veriyoruz" dedi. Ayrıca, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen cam batığın birebir kopyasının Marmaris Körfezi'ne batırılması için başvuruların yapıldığını ve sürecin sonuna gelindiğini de açıkladı.

SERGİDEKİ 93 ESER İLK KEZ SERGİLENDİ

Sergiyle ilgili bilgi veren Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, sergide kadına özgü 95 eserin yer aldığını ve bunlardan 93'ünün ilk kez sergilendiğini belirtti. Atabey, Marmaris Kalesi içindeki komutan odasının, Marmaris Ticaret Odası desteğiyle düzenlenerek sergi salonuna dönüştürüldüğünü, bu alanla birlikte müzedeki salon sayısının 5'e yükseldiğini söyledi. Atabey ayrıca, müzenin ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandığını, 2024 sonunda ziyaretçi sayısının 155 bini aştığını ifade etti.

"56. SERGİMİZİ AÇMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanı Fügen Karaman; "Yüz İki Süreli Müze Sergileri Projesi'nin 56. sergisinde bir aradayız. Proje, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve 19 Şubat 2025'te bakanımız tarafından tanıtılmıştır. Bugüne kadar 30 farklı ilde, 11'i özel müzelerde olmak üzere toplam 55 sergi açıldı. Bu sergilerle Anadolu'nun kültürel mirası, geleneksel ve çağdaş unsurlarla harmanlanarak ziyaretçilere sunuldu. Amacımız, Cumhuriyetimizin 102. yılında bu kültürel mirası gelecek nesillere tanıtmak ve onları geçmişleriyle buluşturmaktır. Bugün Marmaris Müzesi'nde açılan "Denizden Gelen Kadın" sergisi bu projenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Sergide 95 eser yer alıyor, 93'ü ilk kez sergileniyor. Sergiye adını veren "Leyla" adlı kadın heykeli, 17 Kasım 2020'de Azimililer isimli balıkçı teknesi tarafından Hisarönü Körfezi'nde bulunmuş, müzemize kazandırılmıştır. Heykel laboratuvarımızda restore edilerek sergiye hazır hale getirilmiştir. Emeği geçen tüm kurum çalışanlarına, müze müdürlüğümüze ve laboratuvar ekibine teşekkür ederim" dedi.

"KAZILARDAKİ GELİŞMELERİ HEYECANLA TAKİP EDİYORUZ"

Marmaris'in antik kentleri ve tarihi birikimiyle kültürel mirasın önemli bir taşıyıcısı olduğunu ifade eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; "Bizler, turizmin tüm alanlarında iddialı bir şekilde Türk turizmine ve dünya insanlığına katkı sunmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür alanında da önemli icraatlarımızı bu ortamda sergileme imkanı bulduğumuz için memnuniyetimi belirtmek isterim. Marmaris sadece doğasıyla değil, kültürel mirasıyla da geçmişten geleceğe değer taşıyan bir şehir. Marmaris Müzesi dört salonuyla Datça'dan Ula'ya kadar bölgedeki eserleri koruma ve sunma görevini sürdürüyor, bugün beşinci salon da bu katkıyı güçlendirecek. Kastabos, Amos, Kedrai ve Feniks gibi kazılardaki gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Ticaret odamızın kültürel mirasın korunmasında gösterdiği duyarlılık ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle bu yeni salonun yapımında odanın ciddi katkısı oldu. Ayrıca Marmaris'te batık eser projeleriyle ilgili yapılan çalışmaları da memnuniyetle takip ediyoruz ve destekliyoruz. Bu yeni eserlerin ilçemize ve gençliğimize katkı sunacağını ümit ediyoruz. 2025 turizm sezonunda ve Cumhuriyetimizin 102. yılında böyle bir atmosferde sizlerle olmaktan mutluyum" dedi.

"ÇOK GURURLUYUM"

Bodrumlu Balıkçı Hasan Ünal, Azimililer teknesi ile Bodrum'dan gelip Bozburun açıklarında avlandığı sırada 2 bin 500 yıllık heykeli bulduğu andaki duygularını "Sabah Bozburun'da ağımızı çekerken takıldı, çok ağırdı, önce heykel olduğunu fark edemedim sonra suyla yıkayınca anladık. Hemen Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon'u aradım, sonra Sahil Güvenliğe haber verdik. Sonra da Marmaris Müzesi'ne teslim ettim. Çok gururluyum, heykel Marmaris müzesine, kültür varlıklarına hayırlı uğurlu olsun" şeklinde anlattı.

Serginin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanı Fügen Karaman, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, İtalya İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca ilçede kazı ve araştırmaların devam ettiği antik kent kazılarının başkanları ve ekipleri de serginin ilk ziyaretçileri arasında yer aldı.