En faydalı balık türlerinin, basit ama etkili bir teknikle lezzet ve besin değerinde çarpıcı bir artış kaydettiği ortaya çıktı.

Defne yaprağı ve limonun kullanıldığı bu pişirme yöntemi, uluslararası uzmanlarca da doğrulandı.

Düzenli balık tüketiminin faydaları, özellikle Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) içeriği sayesinde bilimsel literatürde defalarca kanıtlandı.

Kalp krizi ve felç riskini düşürmekten, beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye kadar pek çok alanda kritik rol oynayan bu besin kaynağının, basit mutfak sırlarıyla adeta bir "süper gıdaya" dönüştüğü tespit edildi.

SOMON, USKUMRU VE SARDALYA LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Harvard Tıp Okulu'nun son dönemde yayımladığı bir dizi araştırma, somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkların, yüksek Omega-3 içeriğiyle en faydalı türler arasında yer aldığını bir kez daha teyit etti.

Yapılan gözlemsel çalışmalar, haftada en az iki kez balık tüketen bireylerde, kalp hastalıklarından ölüm riskinin ortalama yüzde 36 oranında azaldığını ifade etti.

Ancak, beslenme uzmanları, balığın faydalarının pişirme yöntemine göre ciddi farklılıklar gösterdiğini sıklıkla dile getirdi.

Washington Üniversitesi'nden Dr. Emily Carter, "Derin yağda kızartma, Omega-3'lerin büyük bir kısmının ve birçok B vitamininin kaybına yol açar. Bu durum, balığın sağlık üzerindeki olumlu etkisini önemli ölçüde azaltır" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

DEFNE VE LİMONUN 'GİZLİ SİLAH' ETKİSİ

Geleneksel mutfaklardan gelen ve bilimsel çalışmalarla desteklenen bir pişirme tekniği, balığın hem lezzetini hem de sağlığa olan katkısını artırma potansiyeli taşıdı. Balığın buğulama veya fırınlanma sürecinde defne yaprağı ve limon dilimleri kullanılması, sadece tat ve aroma katmakla kalmadı, aynı zamanda önemli bir etki oluşturdu.

Polonya'daki Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan bir mikrobiyoloji araştırması, limon kabuğu ve defne yaprağı özütlerinin, çiğ balıklardaki toplam bakteri sayısını düşürmede etkili olduğunu gösterdi.

Gıda güvenliği alanında önde gelen isimlerden, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden Beslenme Kimyacısı Prof. Andrew Davis, bu durumu şöyle açıkladı:

"Defne yaprağı (Laurus nobilis), sineol ve pinen gibi güçlü antioksidan ve antimikrobiyal bileşikler içerir. Limonun sitrik asidi ise, balık etindeki trimetilamin gibi bileşikleri nötralize ederek balığın 'balık kokusunu' azaltır ve aynı zamanda pH seviyesini düşürerek bazı bozulma mekanizmalarını yavaşlatır. Bu sinerjik etki, balığın taze kalmasını ve doğal lezzet profilinin on kat daha yoğun hissedilmesini sağladı. Dahası, buğulama veya fırınlama esnasında bu doğal aromatiklerin balığa nüfuz etmesi, lezzet algısını yükseltirken, kızartmanın aksine hassas Omega-3 yapılarının korunmasına da yardımcı oldu."

Prof. Davis, özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıkların bu yöntemle pişirilmesinin, "en yüksek besinsel faydayı en üst düzey lezzetle birleştiren ideal teknik" olduğunu sözlerine ekledi. Bu keşif, sağlıklı beslenmeyi lezzetten ödün vermeden sürdürmek isteyenler için önemli bir yol haritası çizdi.