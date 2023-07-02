Deniz ve havuzdan bulaşan bakteriler sonrasında sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Peki, denizden hastalık bulaşır mı? Deniz ve havuzdan hangi hastalıklar kapılır?

Uzmanlar kullanılan havuzun temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini çalışanların hastalıklı kişilerin bu alanlarda yüzmelerine izin vermemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca denizde gel git olmasına rağmen yüzeyde birikme ihtimali olan bakterilerle doludur. İyi bir eğitim almamış kişilerin idrar ve dışkılarını bıraktıkları bu yer ciddi sindirim hastalıklarına neden olur. Ağız kulak yolu ile vücuda geçen bu bakteriler bağırsaklarda yaşam alanı bularak vücudu içten hastalandırır.

HAVUZ VE DENİZDEN BULAŞABİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?

İSHAL

En yaygın hastalık ishaldir. Giardia ve shigella gibi bakterilerin bağırsaklara yerleşmesi ile meydana gelen ishal, sıklıkla çocuklarda görülür. Bu bakterilerin dışkılama ya da idrar ile suya karışması ağza su kaçarak da bir başkasına bulaşması ise meydana gelir. Erken tedavi edilmediğinde vücut aşırı sıvı kaybından fonksiyonlarını yitirir.

DIŞ KULAK YOLU İLTİHAPLANMASI

İshalden sonra görülen diğer en yaygın hastalıktır. Kirli suyun kulağa kaçması ile oluşan hastalık, iç kulaktan başlayıp dış alana kadar iltihaplanmasına neden olur. Kulak zarına ulaştığında işitme kaybına neden olabilecek kadar güçlü olan enfeksiyonlu hücrelerden korunmanın en basit yolu kulak tıkayıcı kullanmaktır.

GÖZ ALERJİSİ

Temizlenmeyen sularda kendiliğinden oluşan adenovirüsler su yolu ile göze kaçtığında, gözün içerisinde bulunan sıvının içine yerleşir. Gözün iltihaplanmasına ve kızarmasına neden olur. Erken tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabilir. Şiddetli göz ağrıları ve gözün kızarması gibi belirtilerle kendini belli eder.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Genital bölgeye yerleşen mantarlı bakteriler burada idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar. İdrar yaparken yanma, kaşınma ve kan gelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyonlu hücreler yüzeyde kalmaz vücudun içerisine de geçer. İdrar yollunda iltihaplanmaya yol açar.

MOLLUSKUM KONTAGİOSUM BAKTERİSİ

Bu bakteri siğillere neden olur. Cilt yolu hastalıklarından en yaygınıdır. Bakteri hem su hem temas esnasında bulaşır. Yayılma ihtimali olduğundan sadece değdiği yere değil diğer bölgelere de hızla yayılır.

HEPATİT A

Nadiren görülen bu virüs karaciğeri etkileyen viral bir enfeksiyondur. Karın ağrısı, sarılık, yorgunluk ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir.