Denize atlayan kadını kurtarma operasyonu nefes kesti

Kaynak: İHA
Denize atlayan kadını kurtarma operasyonu nefes kesti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize atlayan kadın ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Şarköy'de, iddiaya göre, denize atlayan kadın ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şarköy ilçesinde iskelenin bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, G.Ö. (56) denize atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizde olduğu belirlenen G.Ö., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denize atlayan kadını kurtarma operasyonu nefes kesti

Denize atlayan kadını kurtarma operasyonu nefes kesti

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