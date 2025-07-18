Denize atlayarak başını kuma çarpan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Denize atlayarak başını kuma çarpan genç hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesinde, çalıştığı tekneden balıklama denize atlayarak başını kuma çarpan ve ağır yaralanan Muhammet Kulak (20) isimli genç, bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay yaklaşık bir ay önce Bademli Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gezi teknesinde çalışan Muhammet Kulak (20) mola sırasında balıklama denize atladı. Suda hareketsiz kalan Kulak’ın arkadaşları önce onun şaka yaptığını düşündü. Bir süre sonra olayın ciddi olduğunu anlayan arkadaşları, Muhammet Kulak’ı hemen sudan çıkardı. Kulak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan Kulak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Haftalarca yaşama tutunmaya çalışan talihsiz genç hayatını kaybetti.

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