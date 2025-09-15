Denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü

Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen arkadaşını kurtarmak isteyen İsmail Gülbay yaşamını yitirdi.

Olay, 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesinin Fener Altı mevkiinde gerçekleşti. İsmail Gülbay ve Sebahattin Ağrıdağ, balık tutmak için Fener Altı mevkiine gitti. Balık tutan arkadaşlardan Sebahattin Ağrıdağ, dengesini kaybederek kayalıkların üzerinden denize düştü.

Gülbay ise o sırada Ağrıdağ'ı kurtarmak için uğraşırken kendisi de dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gülbay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülbay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağrıdağ'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

