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Denize düşen balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak’ta balık avına açılan teknenin mürettebatından İbrahim Acar (38), denize düşerek kayboldu. Acar'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri ile balıkçılar arama çalışması başlattı. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 23:20
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Denize düşen balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Denize düşen balıkçı için arama çalışması başlatıldı
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(DHA) - Zonguldak’tan balık avlamak için açılan ‘Kazım Reis’ isimli gırgır ile denize açılan mürettebat, Ereğli açıklarında yemek yerken bir kişinin kaybolduğunu fark etti.

Yapılan aramada teknede bulunamayan İbrahim Acar'ın denize düştüğü anlaşıldı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesiyle denize düşen balıkçıyı arama çalışması başlatıldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi’ne üye 10 balıkçı teknesi de arama çalışmalarına destek vermek için denize açıldı. 

Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, "Kazım Reis adlı endüstriyel balıkçı gırgır teknesinden bir balıkçı tayfasının kaybolduğunu haber aldık. Bu haber üzerine gemi reisiyle yaptığımız görüşmelerde İbrahim Acar'ın düştüğünü ve kaybolduğunu tespit ettik. Sahil Güvenlik ekipleriyle istişareye girdik. Ekipler denizden taramaya başladı. Biz de kooperatif olarak balıkçı arkadaşlara bilgi verdik, arama çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Umudumuz balıkçı kardeşimizden umutlu ve sevinçli haberler almak. İnşallah bulunur. Ailesi de diğer tayfa arkadaşları da mutlu olurlar. Biz de elimizden gelen her şey ile yardımcı oluyoruz." dedi.

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