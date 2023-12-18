Denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için atladığı sudan cesedi 3 ay sonra ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için atladığı sudan cesedi 3 ay sonra ortaya çıktı
Beşiktaş'da balıkçılar suda bir ceset buldu. Cesedin İran uyruklu Jabar Sabokah'a ait olduğu ve 26 Eylül günü denize düşen kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı daha sonra dalgalara kapılıp boğulduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy sahilinde balık tutan balıkçılar suda yüzen bir ceset olduğunu fark etti. Olayın ardından Sahil Güvenlik ekiplerine ve polis ekiplerine haber veren balıkçılar, yüzen cesedi de sudan çıkarttı. Sudan çıkan kişinin cebinden çıkan pasaportta İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu anlaşıldı. Sabokah'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLAMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan İncelemede İran uyruklu Jabar Sabokah'ın, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Bebek sahilinde gezdiği kız arkadaşının denize düşmesiyle suya atıp akıntıya kapıldığı belirtildi. Kız arkadaşını çevredeki vatandaşlar kurtarırken Sabokah ise dalgalara kapılıp ortadan kayboldu.

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