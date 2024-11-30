Denize düşen Türk bayrağı için buz gibi suya girdi

Kaynak: İHA

Zonguldak’ta denize düşen Türk bayrağını belediye personeli buz gibi suya girerek çıkardı. Geneç adamın bu girişimi takdirle karşılandı.

Zonguldak’ta sahil bandında molaya giden Zonguldak Belediyesi personeli Emrah Demir ve Barış Koçaklı, deniz kıyısında Türk bayrağı gördü. Personellerden Demir, hemen ayakkabılarını çıkararak suyun soğuk olmasına aldırış etmeden denize girdi.

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Ardından Emrah Demir, eline aldığı sopa yardımıyla Türk bayrağını denizden çıkardı. Belediye personelinin anlamlı davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Emrah Demir, "Sabah 11-12 molasına geldik. Molaya gelirken denizde Türk bayrağını gördük. Sonuçta Türk bayrağımız bayrağımızın altında yaşıyoruz. Onun uğruna onca canlarımız şehit oldu. Bizim görevimiz bayrağımızı denizden çıkarmak. Yerde olmaması gerekiyor. Hangi cüretle bunu deniz atmaya bırakıyorlar. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Denizden çıkardım Türk bayrağını kendi ofisimize asacağız. Güzel bir köşemize asacağız” dedi.

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