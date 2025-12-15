Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde yaşandı. Alınan ihbara göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü bilgisi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin denizde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Çobanlı İskelesi'ne 100 metre mesafede 32 yaşındaki Mümin E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Mümin E.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.