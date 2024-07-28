Denize giren adam kayboldu eşi kıyıda feryat etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denize giren adam kayboldu eşi kıyıda feryat etti

Samsun’da oğlu ile denize giren bir kişi kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren oğlu kurtarılırken 48 yaşındaki adam bulunamadı.

Samsun’un Atakum ilçesinde oğlu ile denize giren bir kişi kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren genç ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çorum’dan tatil için Samsun’a gelen Abdullah Taşlıtepe sabah saatlerinde ailesi ile birlikte denize girmek için sahile gitti. Oğlu ile denize giren Taşlıtepe bir anda suyun içinde kayboldu. Oğlu Davut Taşlıtepe ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cankurtaran ekipleri denizde kaybolan Taşlıtepe’yi bulmak için çalışma başlattı. Kıyıda arama çalışmalarını izleyen kayıp adamın eşi ise "Ne olur geri ver deniz" şeklinde feryat etti.

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