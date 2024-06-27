Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar

Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polislik Şubesi, yaz aylarında artan deniz ve su kaynaklarına girme faaliyetleri nedeniyle boğulma vakalarını en aza indirmek için "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi"ni hayata geçirdi.
Bu proje kapsamında, polis ekipleri şehir merkezi ve 17 ilçede, caddelerde, alışveriş merkezlerinde ve sahil boyunca, su kazalarına karşı farkındalık yaratmak ve önlem alınmasını teşvik etmek için broşürler dağıttı.
Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi yakınlarındaki bir plajda, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği dronlarla, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ise teknelerle anons yaparak insanları boğulma tehlikelerine karşı bilgilendirdi.
Ekipler, vatandaşları güçlü akıntılara (rip akıntısı) karşı uyarı levhalarının olduğu yerlerde dikkatli olmaları, rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girmemeleri, belirlenen yüzme alanları dışına çıkmamaları,
yüzme bilmeyen ve 15 yaş altı bireylerin denize yetişkin gözetiminde girmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriyor.
Ayrıca, cankurtaranların bulunduğu bölgelerde yüzmenin önemi vurgulandı.
Ekipler, bu tür önlemlerle boğulma vakalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.