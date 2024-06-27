Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar

Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar
Düzenleme: Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, denizde vakit geçiren vatandaşları boğulma risklerine karşı hem havadan hem de deniz yoluyla uyardı.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 1

Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polislik Şubesi, yaz aylarında artan deniz ve su kaynaklarına girme faaliyetleri nedeniyle boğulma vakalarını en aza indirmek için "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi"ni hayata geçirdi.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 2

Bu proje kapsamında, polis ekipleri şehir merkezi ve 17 ilçede, caddelerde, alışveriş merkezlerinde ve sahil boyunca, su kazalarına karşı farkındalık yaratmak ve önlem alınmasını teşvik etmek için broşürler dağıttı.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 3

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi yakınlarındaki bir plajda, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği dronlarla, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ise teknelerle anons yaparak insanları boğulma tehlikelerine karşı bilgilendirdi.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 4

Ekipler, vatandaşları güçlü akıntılara (rip akıntısı) karşı uyarı levhalarının olduğu yerlerde dikkatli olmaları, rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girmemeleri, belirlenen yüzme alanları dışına çıkmamaları,

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 5

yüzme bilmeyen ve 15 yaş altı bireylerin denize yetişkin gözetiminde girmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriyor.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 6

Ayrıca, cankurtaranların bulunduğu bölgelerde yüzmenin önemi vurgulandı.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 7

Ekipler, bu tür önlemlerle boğulma vakalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 8
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 9
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 10
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 11
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 12
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 13
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 14
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 15
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 16
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 17
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 18
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 19
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 20
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 21
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 22
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 23
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 24
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 25
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 26
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Denize girenleri havadan, karadan ve denizden uyardılar 27
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