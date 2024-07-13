Denize girme yasağına uymayanlara ceza kesildi

Kaynak: İHA
Denize girme yasağına uymayanlara ceza kesildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girme yasağına uymayanlara ceza kesildi. 3 günlük yasağa uymayan 32 kişiye toplam 65 bin 664 lira para cezası kesildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek 6-7-8 Temmuz tarihlerinde yasaklanmıştı. 3 gün boyunca süren denize girme yasağına uymayanlara ceza kesildi. İlçede denize girme yasağına uymayan 32 kişiye toplam 65 bin 664 lira para cezası uygulandı.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, denize girme yasağının bulunduğu günlerde cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede devriye gezdiğinin altını çizdi. Arslan, yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu kapsamında ceza verildiğini belirterek, “Bugüne kadar 30 vatandaşımıza Sahil Güvenlik ekipleri, 2 vatandaşımıza ise polisler tarafından cezai işlem uygulandı. Kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 65 bin 664 TL ceza kesildi” dedi.

Öte yandan, cankurtaranların mesai saati bitiminde yasağa rağmen Karasu’da 7 Temmuz Pazar günü denize giren iki kişi de boğularak hayatını kaybetmişti.

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