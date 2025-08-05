Denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz’de etkili olan elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle, 6-8 Ağustos tarihleri arasında ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karara uymaları istendi.

Yetkililer, özellikle rip akıntısı ve yüksek dalga tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken, yasağın sahil güvenlik ve zabıta ekipleri tarafından denetleneceği bildirildi.