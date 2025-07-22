Denize kentsel atık su deşarjının bedeli ağır oldu! 1.3 milyon lira ceza kesildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan denetim ve incelemeler sonucu Yalova Belediyesinin yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlendi.
Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediyesine 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.
Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Yalova'da, yağmur suyu hattından denize arıtılmamış kentsel atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) July 22, 2025
Çevre Kanunu'na istinaden, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliği ile… pic.twitter.com/3HYBrWQeWB