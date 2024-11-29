Denize sıfır araziyi AKP’li kardeşler aldı! Şirket ihaleden 1 hafta önce kurulmuş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Daire Başkanlığı, TOKİ’ye ait İzmir Mavişehir’deki denize sıfır 21.432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanını ikinci kez satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katıldığı ihaleyi, AKP’de geçmişte yöneticilik yapmış Niyazi Memur ve Sabri Memur kardeşlerin şirketi Samus Turizm Organizasyon A.Ş., 508 milyon TL teklifle kazandı.

İHALEDEN HEMEN ÖNCE KURULMUŞ

Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez’in haberine göre, ihaleyi kazanan Samus Turizm Organizasyon A.Ş.’nin, ihaleden yalnızca 7 gün önce, 20 Kasım 2024’te kurulduğu ortaya çıktı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ'

Geçmişte açılan davalar sonucu planları iptal edilerek “plansız” ibaresiyle satılan bu alan için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin harekete geçtiği öğrenildi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, satışa ve sürece ilişkin hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.