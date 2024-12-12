Denize sıfır otel icradan satılıyor! Tekstil ve inşaattan sonra turizmde de iflaslar başladı

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Bodrum'da Yahşi Mahallesi'nde bulunan sahile sıfır konumda bulunan 4 yıldızlı Grand Levent Otel, icradan satışa çıkarıldı. İlk açık artırma 19 Aralık'ta başlayacak, satılmazsa ikinci artırma Ocak ayında.

Bodrum'un Ortakent sahilinde, denize sıfır konumda yer alan Grand Levent Otel, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa sunuldu. Bu otel, Yahşi Mahallesi Hortma mevkii 165 ada 1 parselde konumlanmış. 3 katlı yapı, 87 oda ve 174 yatak kapasitesine sahip.

13 ODASI SÜİT

Bu odalardan 13'ü süit, 5'i single, 69'u ise standart odalar. Ayrıca, otelde 5 personel odası bulunuyor. Otel için belirlenen kıymet 357 milyon 618 bin TL olup, ilk açık artırma 19 Aralık saat 10.25'te başlayıp 26 Aralık saat 10.25'te sona erecek. Eğer otel bu tarihte satılmazsa, ikinci açık artırma 16-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek, başlangıç fiyatı ise 178 milyon 929 bin TL olarak belirlenmiş.

Grand Levent'in etrafında, çoğunlukla sahil kesiminde 3 ve 4 yıldızlı oteller, apart oteller, restoranlar, kafeler ve günübirlik turizm tesisleri bulunuyor. Otelde, sahil bar ve yüzme havuzu da yer alıyor.

BAŞKA OTELLER DE BENZER DURUMDA

Turizm sektöründeki ekonomik dalgalanmalar sadece Bodrum'la sınırlı değil. İstanbul'da da benzer durumlar yaşanıyor; örneğin, Dolapdere'deki Hampton by Hilton Oteli konkordato ilan etmişti.

Şişli'deki Lausos Palace Hotel de 340 milyon TL'lik değer biçilerek icradan satışa çıkarıldı. İlk ihale 13 Ocak 2025, ikinci ihale ise 5 Şubat 2025'te gerçekleşecek.

Hatay İskenderun'da ise, Çay Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde bulunan 5 katlı Bayazıt Otel, 47 milyon 718 bin TL değer biçilerek icradan satılıyor. Bu otel, 35 oda kapasiteli ve çeşitli sosyal alanlara sahip.

Turizm cenneti Antalya ve Muğla'da da durum farklı değil. Bodrum Türkbükü'nde bir beach ve dükkanlar 750 milyon TL'ye satışa sunulurken, Antalya'da bir otel zinciri üç otelini 7 milyar 800 milyon TL'ye satışa çıkardı. Bodrum'da ise eşsiz bir koyda denize sıfır bir beş yıldızlı otel 5 milyar 850 milyon TL'ye satışa sunuluyor.

Bu satışlar, turizm sektörünün ekonomik sıkıntılarla nasıl mücadele ettiğini açıkça gözler önüne seriyor.